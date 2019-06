Iran fordert die “Eliminierung” des Dollars, um den “wirtschaftlichen Terrorismus” der USA zu stoppen

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif sagte am Sonntag, dass der wirtschaftliche Einfluss Amerikas beseitigt würde, wenn die Länder die Verwendung von Dollar bei ihren internationalen Transaktionen einstellen würden, so ein bericht von Sputnik.

IMPRESSIVE PERFORMANCE!

Iranian FM Javad Zarif praised the performance of talented 8th graders who played the role of Iran’s future statesmen and discussed and presented solutions on how to confront US unilateral sanctions #NeverThreatenAnIranian #USSanctions @Jzarif pic.twitter.com/3kdVm6In0R

— Press TV (@PressTV) 9. Juni 2019