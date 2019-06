Brot und Spiele! Besser kann man es nicht zeigen

Irgendeine unwichtige Schlagzeile einer “Künstlerin” und unten ganz klein die Bombardierung eines Krankenhauses in Syrien mit über 50 toten. So werden in der Manipulationskiste die Prioritäten gesetzt. Ach ja, man zahlt ja dafür auch noch und verschwendet seine Lebenszeit dafür.



