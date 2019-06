Israelische Marine setzt Drohnenboot ein, um U-Boote zu jagen

Gestern, am 05.06.2019, hat Google/YouTube einen offiziellen Blog-Eintrag veröffentlicht, indem neue Richtlinien für Video Beiträge gesetzt wurden. Es ist mehr als erschreckend, was man darin findet. Alles, was sich auch nur im entferntesten kritisch mit Themen wie “Geschlecht”, “Gesellschaft”, “Einwanderung” und diversen anderen Themengebieten äußert, wird von nun an ausgeblendet, zensiert oder gelöscht. Die Titanic steuert weiter auf den Eisberg zu, volle Kraft voraus und jedem, der die andere Passagiere noch warnen möchte, wird ein Knebel um den Mund gelegt.