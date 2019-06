Für alle, die bislang nicht besorgt waren …

Folgen und Auswirkungen? Beginnen wir mit den Märkten. Mexiko hat vergangenes Jahr Waren im Wert von 347 Milliarden US-Dollar an die Vereinigten Staaten verkauft und ist zwar ein kleinerer Akteur als China, aber genauso tief in die US-Wirtschaft integriert. Das gilt insbesondere für die Automobilbranche und die Landwirtschaft. Erstens: Der mexikanische Peso verlor nach der Ankündigung 2 Prozent, was ich für ein gewaltiges Understatement halte. Zweitens: Amerikanischen und mexikanischen Wertpapieren wird diese Entwicklung nicht schmecken. Drittens: Die Anleiherenditen in den USA und Mexiko – und weltweit – werden deutlich weiter sinken, das können Sie mir glauben. Wie lange noch, bis die 10-jährigen Schatzbriefe aus den USA unter 2 Prozent fallen? (Clarida von der Fed erklärte, man sei zu einer Lockerung bereit, wenn sich Trendrisiken abzeichnen, und das selbst dann, wenn die Konjunktur »in einer sehr guten Position« ist. Wird dadurch deutlich, mit welchen Trendrisiken zu rechnen ist?)

Besagten Einzelheiten zufolge werden die Zölle am 1. Juli auf 10 Prozent steigen, am 1. August auf 15 Prozent, am 1. September auf 20 Prozent und am 1. Oktober auf 25 Prozent. Auf diesem Niveau werden sie eingefroren, wenn die illegale Einwanderung über Mexiko nicht aufhört. Einige Beobachter werden zweifelsohne nun davon sprechen, dass es sich hier um ein »mexikanisches Patt« handelt, eine Situation, aus der niemand als Sieger hervorgehen wird. Doch ganz so ist es nicht, es wirkt vielmehr wie Sumo-Ringen, wobei sich die USA mit ihrem vollen Körpergewicht auf Mexiko werfen.

Und was ist mit den Unternehmen, die wegen der 25-Prozent-Zölle ihre Lieferketten bereits aus China abgezogen hatten und nun dachten, die USA würden sich freuen, wenn diese Produktion in das benachbarte Billiglohnland Mexiko umzieht? Da zieht man schon um und dann folgen einem auch noch die Zölle! Wo soll man denn jetzt noch hin? Nach Vietnam? Wie lange wird es wohl dauern, bis auch die in die Schusslinie geraten? In die USA? Ernsthaft? Und wird man in Europa gut schlafen, wenn man sieht, wie die USA mit einem engen Verbündeten und Handelspartner umzuspringen imstande sind? Wie werden sich wohl in Deutschland die Arbeitslosenzahlen entwickeln, wenn die Autobranche mit Strafzöllen belegt wird oder Deutschland als Vergeltung für die NATO aus dem Mittelpunkt der EU gekickt wird? Was das wohl für den Populismus in der EU bedeuten würde …