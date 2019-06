Donald Trump ist der ehrlichste US-Präsident aller Zeiten

Schau es dir genau an. Hast du jemals etwas so Lächerliches gesehen? Wer zum Teufel hat ihn angezogen? Und was ist mit dem Freak im roten Kleid los? Und warum laufen diese reichen Arschlöcher alle in Formation? Ist es eine Art seltsame Parade für Leute, die noch nie ihre eigenen Lebensmittel gekauft haben?

Obama hätte das normal aussehen lassen können. Bush hätte ein wenig albern ausgesehen, aber nichts, was dich dazu bringen würde, deinen Kaffee auf den Bildschirm zu spucken. Verdammt, Bill Clinton hätte geradezu wie zu Hause ausgesehen, als wäre er im Buckingham Palace geboren worden und würde sein ganzes Leben damit verbringen, Champagner zu trinken und die Dienstmädchen zu begrapschen, während er darauf wartete, dass dieses Foto aufgenommen wurde. Es brauchte die schlecht gekleidete unbeholfene Haltung eines Golf-Fuzzis und TV Reality Stars, der mit Hilfe eines 4chan Streichs Präsident wurde, um diese völlig absurde Royalitäten-Schau als die lachhafte Selbstparodie freizulegen, als die sie angesehen werden sollte.

Trumps gesamte Präsidentschaft war so. Offen, taktlos und……