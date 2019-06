Das russische Fernsehen über die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo

Ich habe vor einer Woche über die wachsenden Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien berichtet. Am Sonntag gab es auch einen Bericht über die Ereignisse in der Sendung „Nachrichten der Woche“ im russischen Fernsehen. Da die deutschen Medien zu dem Thema konsequent schweigen, halte ich es für besonders wichtig, darüber zu berichten. Es liegt dort wieder Kriegsgefahr in der Luft und man fragt sich, warum es darüber kein Wort in den deutschen Medien gibt. Daher habe ich den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Auf dem Balkan droht ein neuer Krieg. Wie sonst sollte man die Aussage des Präsidenten des Kosovo, Hashim Thaçi, verstehen, dass sich der Kosovo mit Albanien vereinen und einen weiteren Teil Serbiens erobern…..