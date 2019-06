Das liefert in Zukunft Dein Paket: 5G Roboter im 5G Netz. Autonomes Fahren sind nur ein kleiner Bruchteil der Anwendungen die 5G den Menschen versprochen wird. Die Wahrheit sind der größte Jobumbau in der Geschichte der Menschheit. 80% der Berufe werden verschwinden und an webbasierte Dienste gehen. Ein kleiner Einblick verspricht dieses Video mit dem neuen 5G Roboter Digit von Ford.

