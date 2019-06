Übung für die Speerspitze der NATO in Deutschland und Polen

….Deutschland an der Speerspitze der Nato. Offiziell nun auf der Bundeswehr-Webseite. Kanonenfutter für die Finanzindustrie bringt sich in Stellung

In den nächsten Tagen rollen wieder viele militärische Fahrzeugkolonnen unterwegs. (Quelle: Bundeswehr/Carsten Vennemann)

Mit Noble Jump startet in diesen Tagen eine Übung der schnellen Eingreifkräfte der NATO, der Very High Readiness Joint Task Force. Dabei machen sich über 2.500 Soldatinnen und Soldaten aus 30 Standorten in ganz Deutschland mit rund 920 Fahrzeugen auf den Weg in die Oberlausitz, um von dort aus zum polnischen Truppenübungsplatz Zagan weiter zu verlegen. Mehr hier…..