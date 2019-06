KIEV – Das ukrainische Militär hat in den letzten 24 Stunden mehr als 60 Geschosse gegen das Territorium der Volksrepublik Donezk (DVR) abgefeuert, ein Vertreter der DVR erzählte dem Joint Center for Control and Coordination (CCCC) von dem Waffenstillstand in der Ostukraine.

In den letzten Tagen schoss die ukrainische Armee “insgesamt 63 Geschosse gegen den Süden der Republik und die Vororte von Donezk”, sagte er Reportern.

Er fügte hinzu, dass das ukrainische uniformierte Personal Angriffe mit Mörsern von 120 und 82 Millimetern verübte.

Seit April 2014 führt die Ukraine eine Operation gegen die Milizen im östlichen Teil ihres Territoriums – Donbass – durch, wo die Volksrepubliken Donezk und Lugansk als Reaktion auf den Putsch in Kiew im Februar desselben Jahres ausgerufen wurden.

Die im September 2014 und Februar 2015 unterzeichneten Minsker Abkommen legten die Grundlage für eine politische Lösung des Konflikts, führten aber noch nicht zur Einstellung der Gewalt, deren Ergebnis die Vereinten Nationen auf mehr als 10.300 Todesfälle und etwa 1,5 Millionen Vertriebene schätzen.

Der Präsident der Ukraine, Volodímir Zelensky, erklärte bei seinem Treffen mit dem Senator der Vereinigten Staaten, dass das slawische Land zwei Kriege führt, einen gegen Russland und den anderen gegen Korruption, berichtet die offizielle Website des Präsidenten.

Diese kontroversen Aussagen stehen im Zusammenhang mit der Entscheidung des Präsidenten, die Werchowna Rada – das Parlament des Landes – aufzulösen. Nach Zelensky, die Rada funktioniert nicht und könnte die Bildung der Regierung verlangsamen.

“Wir können nicht warten, wir haben zwei Kriege, einen gegen Russland und den anderen gegen die Korruption innerhalb des Landes, die vor allem eine Bedrohung für seine Wirtschaft darstellt”, sagte der ukrainische Führer.

Diese Rhetorik ist sehr ähnlich wie die des vorherigen Präsidenten und des Ex-Rivalen von Zelensky bei den Wahlen, Petro Poroshenko. Aus seiner Sicht ist der bewaffnete Konflikt im Osten der Ukraine weder ein Bürgerkrieg noch eine innere Konfrontation, sondern eine Aggression der Russischen Föderation.

Ukrainische Politiker, auch solche, die gerade an die Macht gekommen sind, weigern sich zu erkennen, dass der Krieg in Donbass nichts mit Russland zu tun hat. Moskau seinerseits betonte wiederholt, dass Einheiten der russischen Armee nicht an den bewaffneten Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine teilnehmen.