Internet-Ausfall! Hat die US-Regierung gerade den Internet Kill Switch getestet?

3 Uhr morgens scheint es, dass Google Cloud (die unter anderem Google Mail, YouTube, SnapChat, Instagram und Facebook betrifft) auf mysteriöse Weise (und wie nie zuvor) offline waren.

In Teilen der Welt (vor allem in den USA) ist das Internet nur noch sehr eingeschränkt nutzbar.

google cloud is down

google compute engine is down

gmail is down

google drive is down

nest is down

youtube is down

snapchat is down

uber is down

nextDNS is down

Pokemon Go is down

App Engine is down

…

google advertising up

— zerohedge (@zerohedge) 2. Juni 2019