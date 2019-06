Dies und Das – trump, Europa und ein Erklärungsansatz

Für den einleitenden geschmacklosen Scherz haben wir diesmal den amis zu danken. Die nämlich stellen erdogan drohend in Aussicht, keine f-35 zu bekommen, wenn die türkei den S-400 Vertrag nicht platzen lässt.

Übersetzung für Nicht-Fachleute: Das ist ungefähr so, wie wenn man jemandem damit droht, dass er keine Prügel bekommt, falls er auch weiterhin kein Gift zu sich nimmt. Wobei dieser Vergleich noch großzügig ausser Acht lässt, dass die amis ihre f-35 sowieso nur vermittels Nötigung, Drohungen und Betrug an den Mann bringen können (und müssen) und unter dem angedrohten Nicht-Verkauf vor allem selbst leiden.

Na ja, hat auch sein Gutes (für uns). Mit großem, stets weit offenem Maul ersäuft man schneller.

Wir haben seit langem immer wieder aus diversen Blickwinkeln und mit verschiedenen Schwerpunkten im Grunde *eine* Frage verfolgt…..