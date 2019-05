Wikipedia Zur Löschung vorgeschlagen

Wie journalistisch geht es auf Wikipedia zu? Unser Autor hat zwei Monate lang Erfahrungen als Wikipedia-Schreiber gesammelt. (PA/Daniel Matzenbacher, Montage: journalist)

Welche Erfahrungen macht eine neuer Wikipedia-Autor? Wer sind die Vielschreiber bei dem Online-Lexikon? Warum bleiben Autoren und Administratoren anonym? Zwei Monate lang hat journalist-Autor Matthias Holland-Letz für Wikipedia geschrieben – und dabei höchst unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Für ihn steht am Ende fest: Es fehlt an journalistischen Standards und an Transparenz. Ein Report über eine der einflussreichsten Internetseiten Deutschlands.

von Matthias Holland-Letz

Gelöscht! Mein Wikipedia-Artikel über „US-Chemiewaffen in Panama“ existiert nicht mehr. Der Text erläutert, dass US-Militärs in Panama ab 1944 Tests mit Senfgas…..