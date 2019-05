Trumps letztes Gefecht

General George Custer fand seinen Untergang, als er in einen Kampf stürmte, von dem er dachte, er könne ihn gewinnen, gegen einen Gegner, den er nicht verstand. Aufgrund seiner Ansichten zum schnell entstehenden Handelskrieg mit China, sieht es für mich so aus, als ob Donald Trump – auch ein Blonder mit sehr hoher Meinung von sich selbst – in eine wirtschaftliche Version der Schlacht am Little Bighorn stürmt.

Indem er die wahre Natur vom internationalen Handel, den Kosten der Zölle, den Auswirkungen der Währungsbewegungen und der angeblichen Leichtigkeit, mit der die Vereinigten Staaten sich schnell als Billigproduzent neu gründen, missversteht, riskiert Trump die Sicherheitsnetze zu zerstören, die die US-Wirtschaft seit Jahrzehnten untermauern und uns in einen Krieg zu stürzen, den zu führen, wir schlecht ausgerüstet sind.

Die vorherrschende Meinung lautet, dass ein Handelskrieg beiden Seiten…..