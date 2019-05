„Ich bin ungebrochen, wenn auch buchstäblich von Mördern umgeben“ – Julian Assange

In einem Brief an den britischen Journalisten Gordon Dimmack schildert WikiLeaks-Gründer Julian Assange die repressiven Haftbedingungen im Belmarsh-Gefängnis, die es ihm unmöglich machen, sich auf seine Verteidigung vorzubereiten. Die US-Regierung wolle eher seinen Tod herbeiführen, als dass die Öffentlichkeit die Wahrheit erfährt, so Assange. Hier mehr……



