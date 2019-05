“Es war die Hölle für die Welt“ Tweet der US-Armee setzt Antikriegsstimmungen frei

Die Armee der Vereinigten Staaten erhielt nicht die Antwort, die sie wollte, als sie letzte Woche in einem Tweet fragte: „Wie hat sich der Dienst auf Sie ausgewirkt?“ Anstelle von Lobgesängen auf das Militär drang die schreckliche Realität des weltweiten Krieges in die jährliche Gedenktagsfeier des amerikanischen Militarismus ein.

Bis Montagabend gab es über 11.000 Kommentare als Antwort auf die Frage der US-Armee. Die offiziellen Lügen und Plattitüden der herrschenden Elite und der Medien, um den Krieg zu verherrlichen, wurden zerschlagen durch Geschichten über die Hölle, durch die Millionen von Menschen gegangen sind.

So massiv war die Reaktion in den sozialen Medien, dass darüber in den Hauptnachrichten am Montagabend berichtet wurde – einzigartig für den…..