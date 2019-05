Ibiza-Coup: Übersicht

Ibiza: Ein Coup gegen eine Moskau-freundliche und EU-kritische Regierungspartei.

Update III 27. Mai: Am 21. Mai titelte SPR »Der Elefant in der Finca« und verwies auf eine konkrete Geheim­dienst­operation. Nun stellte sich heraus, dass die Ibiza-Finca eine langjährige Geheimdienstfalle war. Allerdings dürfte das kleine BVT in dieser Affäre kaum ohne Rücken­deckung des großen Bruders in Berlin gehandelt haben, wenn nicht sogar des noch größeren Bruders in London (Stichwort »Integrity Initiative«). Und die deutschen Dienste dürften kaum übersehen haben, wenn ihre eigenen Medien, »Komiker« und »Künstler­gruppen« kurz vor der EU-Wahl einen solchen Coup vorbereiten. Innenminister Kickl musste entfernt werden…..