Saudisches Todesschiff in Europa gestoppt

In einer gemeinsamen Demonstration der Solidarität zwischen der europäischen Zivilbevölkerung und den leidenden jemenitischen Zivilisten wurde das saudische Schiff Bahri Yanbu von Häfen in Frankreich und Italien abgewiesen, ohne seine tödliche Waffenladung zu verladen.

Im vergangenen Sommer hatte die von Saudi-Arabien geführte Koalition einen Schulbus im Jemen ins Visier genommen und 54 Menschen getötet, darunter 44 kleine Kinder. Human Rights Watch führte Interviews mit einer großen Gruppe von Zeugen und Überlebenden und kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem Angriff um ein offensichtliches Kriegsverbrechen handelte, da es zu diesem Zeitpunkt noch kein militärisches Ziel in der Region gab. Lockheed Martin, ein amerikanischer Waffenhersteller, hatte die 500 Pfund schwere lasergesteuerte Bombe hergestellt, die an Saudi-Arabien verkauft und von ihm eingesetzt wurde.

„Kein EU-Staat sollte die tödliche Entscheidung treffen, den Transfer oder Transit von Waffen in einen Konflikt zu genehmigen, in dem ein eindeutiges Risiko besteht, dass sie bei Kriegsverbrechen und anderen schweren Verstößen gegen das Völkerrecht eingesetzt werden“, sagte Ara Marcen Naval, stellvertretender Direktor von Amnesty International für Rüstungskontrolle und Menschenrechte.

Die UNO hat einen Bericht veröffentlicht, wonach Saudi-Arabien Kriegsverbrechen im Jemen begangen haben könnte. Die Aktivisten verweisen auf den UN-Waffenhandelsvertrag, der den Transport von Waffen verbietet, wenn die Gefahr besteht, dass sie gegen Zivilisten eingesetzt werden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron verteidigte den Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien, da er eine gute Einnahmequelle sei. Französische Zivilgruppen organisierten sich jedoch, um die Verschiffung der tödlichen Ladung zu verhindern. Vor kurzem sind drei französische Journalisten mit schweren Anschuldigungen der französischen Regierung konfrontiert worden, nachdem ein Bericht veröffentlicht wurde, der sensible Informationen über den Einsatz französischer Waffen im Jemen enthielt.

Auch italienische Zivilgruppen schlossen sich zusammen, um zu verhindern, dass die Docks von Genua zum Transitpunkt in der Kette der Ereignisse werden, die zu weiteren zivilen Todesfällen im Jemen führen. „Was heute in Genua geschah, was in Le Havre und Santander geschah, zeigte die Bedeutung der internationalen Solidarität der Arbeiterklasse, insbesondere bei der Beendigung von Kriegen. Und es zeigte die Stärke der Hafenarbeiter. Wir gewinnen, weil die Waffen nicht wie geplant hier geladen werden“, sagte der Aktivist Giacomo Marchetti, Mitglied der Unione Sindacale di Base.

Präsident Trump hat den saudischen Kronprinzen als Verbündeten im „Krieg gegen den Terror“ gelobt und verteidigt entschlossen die anhaltenden Waffenverkäufe an Saudi-Arabien. Er ist der festen Überzeugung, dass die Verkäufe eine wichtige Einkommensquelle für die USA sind und dass man den saudischen Führern vertrauen kann, daß sie Kriegsverbrechen verhindern, während sie einen Krieg gegen den Jemen führen.

Vorhersehbarerweise befürworten die USA, Großbritannien und Frankreich Waffenverkäufe an Saudi-Arabien; Deutschland hat jedoch eine Pause eingelegt, um die Situation unter besonderer Berücksichtigung humanitärer Aspekte neu zu bewerten.

Saudi-Arabien war nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute von 2014 bis 2018 der größte Waffenimporteur der Welt. Dieser Zeitrahmen entspricht direkt dem Beginn des Konflikts im Jemen, der sich 2015 zu einer Koalition mit den VAE ausgeweitet hat. Der Konflikt entstand, als eine Houthi-Rebellengruppe 2014 Präsident Hadi aus der Hauptstadt Sanaa vertrieb. Die saudisch geführte Koalition versucht, die ehemalige Regierung wieder einzusetzen.

Gemäß einer Vielzahl von Berichten hat die saudische Koalition die zivile Infrastruktur angegriffen, Zivilisten ins Visier genommen und eine eklatante Missachtung der Anschuldigungen wegen Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverletzungen bewiesen. Diese Haltung scheint sich aus der unerschütterlichen Beziehung des saudischen Kronprinzen zu Pres. Trump abzuleiten. Sogar nachdem der US-Kongress beschlossen hat, die amerikanische Militärhilfe für den Krieg in Saudi-Arabien zu beenden, und sich auf humanitäre Anliegen berief, untersucht Präsident Trump nun, wie man ein Schlupfloch nutzen kann, um den Kongress zu umgehen. (Anm. Redaktion: Auch US-Präsident Trump geht wie seine Vorgänger über Leichen. Alles für die Wirtschaft, Geld und Macht!)



Viele Zivilisten im Jemen haben vielleicht die Hoffnung verloren und wissen nicht, dass die Europäer friedlich protestieren, um jemenitische Zivilisten und insbesondere Kinder zu retten. Die UNO hat festgestellt, dass etwa 360.000 Kinder im Jemen von einem möglichen Hungertod bedroht sind. Die Proteste haben die Wirksamkeit der Aktivisten und die Macht der Zivilisten angesichts von Kriegsverbrechen bewiesen, auch wenn die reichsten Länder beteiligt sind.

