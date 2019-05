Pence verspricht West Point-Klasse Kampf

Dave DeCamp

Bild: statedepartmentwatch

“Es ist fast sicher, dass ihr irgendwann in eurem Leben auf einem Schlachtfeld für Amerika kämpfen werdet. Ihr werdet Soldaten im Kampf führen. Es wird passieren”, sagte Vizepräsident Mike Pence am Samstag vor der vielfältigsten Abschlussklasse von West Point, “Einige von euch werden sich dem Kampf gegen radikal islamische Terroristen in Afghanistan und Irak anschließen”. Diese Rede kommt nur einen Tag nach der Bestätigung des Pentagons, dass 1.500 weitere amerikanische Soldaten in den Nahen Osten entsandt werden.

“Einige von euch könnten sogar aufgerufen werden, in dieser Hemisphäre zu dienen … Wenn dieser Tag kommt, weiß ich, dass ihr euch zum Klang der Waffen bewegen werdet,” warnte Pence die 980 neu ernannten Leutnants. Wir wissen, dass Pence am Abend, bevor dieser sich zum Präsidenten Venezuelas erklärte, mit Juan Guaido gesprochen hat und damit fast einen Bürgerkrieg im Land auslöste. Guaido hat seitdem mehrere gescheiterte Versuche unternommen, Maduro zu stürzen, es scheint, dass der einzige Weg, Maduro aus der Macht zu entfernen, ein Einmarsch einer US-Koalition wäre. Hoffen wir, dass Pences Wunsch nicht in Erfüllung geht, dass diese Klasse in unserer Hemisphäre eingesetzt wird.

Pence fuhr fort: “Wenn Sie die verantwortungsvolle Aufgabe der Führung akzeptieren, verspreche ich Ihnen, dass Ihr Oberbefehlshaber immer hinter Ihnen stehen wird. Mr. Trump ist der beste Freund, den die Männer und Frauen unserer Streitkräfte je haben werden.”

Wenn Präsident Trump wirklich der beste Freund der Männer und Frauen unserer Streitkräfte wäre, wären weitere 1.500 von ihnen nicht im Moment auf dem Weg in den Nahen Osten. Er hätte unsere Kriege in Syrien und Afghanistan tatsächlich beendet, wie er es versprochen hat.

Die Klasse 2019 umfasste 233 Frauen und 110 Afroamerikanerinnen. Wie kommt es, dass wir diese Vielfalt nicht feiern, indem wir sie losschicken, um in sinnlosen Kriegen zu sterben, Herr Vizepräsident? Antikrieg