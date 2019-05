Le Pen, Farage, Salvini und Orban rocken die EU-Wahlen: West-Deutschland wählt den Untergang

https://de.123rf.com/profile_adrianhancu

In Frankreich hat Marine Le Pen Staatspräsident Macron eine derbe Ohrfeige verpasst. Salvini holt in Italien ebenso wie Orban in Ungarn und Nigel Farage in Großbritannien den ersten Platz. In Österreich hat Sebastian Kurz einen Erdrutsch-Sieg zu verzeichnen, doch die FPÖ hat trotz des Ibiza-Skandals ein respektables Ergebnis erzielt.

Nur Deutschland ist und bleibt gespalten. Die AfD kann nur im Osten überzeugen. In Stuttgart haben die Grünen sogar bei den Kommunalwahlen gesiegt. Für den Wirtschaftsmotor Automobilindustrie stehen die Zeichen somit schlecht. Die Grünen werden Niedergang weiter beschleunigen. In Schweden sieht es….$

….passend dazu….

Sensationeller Sieg von Nigel Farages Brexit-Partei

Die erst vor sechs Wochen von Nigel Farage gegründete Brexit Party triumphiert bei der EU-Wahl in Grossbritannien und hat mindestens 28 Sitze im EU-Parlament gewonnen. Die regierende Partei der Tories mit der zurückgetretenen Premierministerin Theresa May hat im Gegensatz dazu mit dem fünften Platz die schlimmste Niederlage ihrer Geschichte eingefahren, sogar hinter den Grünen. Auch Jeremy Corbin mit der Labour Party erlebt einen Albtraum als Dritte, hinter den Liberal-Demokraten. Mehr hier……

….und weiter….

EU-Wahl: Euroskeptiker sind die großen Gewinner vor den Grünen, etablierte Parteien abgestraft

Die Europwahl ist vorbei, die Ergebnisse sind eigentlich unwichtig, weil das EU-Parlament keinerlei Recht hat, trotzdem sagen sie eine Menge aus und können in einigen EU-Ländern sogar Folgen haben.

Das EU-Parlament ist ein Scheinparlament, das keinerlei Rechte hat. Selbst der Reichstag unter Kaiser Wilhelm hatte mehr Rechte. Man kann diese Wahl also mit Fug und Recht als unwichtig bezeichnen. Passender wäre, sie als größte Meinungsumfrage in der EU zu bezeichnen. Und als solche hat sie wohl doch einige Folgen. Nicht so sehr für die EU im Ganzen, weil das……$

….und dann noch…..

Was bedeuten die deutschen Ergebnisse der Europawahl?

Die Europawahl kann Folgen für die deutsche Politik haben. In der letzten Woche vor der Wahl haben zwei Videos eine große Rolle gespielt und im Ergebnis den Grünen einen großen Sieg beschert. Wie reagieren nun die ehemaligen Volksparteien?

Das erste Video war das Strache-Video. Es betraf zwar gar nicht Deutschland, sondern Österreich, aber es wurde in Deutschland von den Medien so in die Schlagzeilen geprügelt, dass es der AfD geschadet hat, obwohl sie gar nichts ….