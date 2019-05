Es ist als ob man mit dem Teufel verhandelt!

Teheran und Washington hatten keine formalen diplomatischen Beziehungen mehr, seit die iranische islamische Revolution den Schah 1980 abgesetzt hat. Und laut einem hohen Beamten des Islamischen Revolutionsgardenkorps gibt es dafür einen guten Grund.

Mit den USA zu verhandeln, so IRGC-Gegenadmiral Ali Fadavi, sei wie “mit dem Teufel zu verhandeln” und mit dem Teufel zu verhandeln, wie der Koran sagt, “bringt keine Früchte”. Fadavi wurde von der iranischen Nachrichtenagentur Fars News während einer Diskussion über den langjährigen Bruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zitiert. Letzten Monat bezeichnete Präsident Trump das IRGC als “ausländische Terrororganisation”.

Fadavi verurteilte die wachsende amerikanische Militärpräsenz in der Region als die “schwächste in ihrer Geschichte” und fügte hinzu, dass der Einfluss des regionalen Erzrivalen Saudi-Arabien des Iran “die schwächste in ihrer Geschichte” sei, so RT.

Aufgrund nicht näher spezifizierter “glaubwürdiger” Drohungen mit dem Iran hat das Pentagon seine militärische Präsenz in der Region stetig ausgebaut. Die USS Abraham Lincoln Trägerangriffsgruppe, die in der Nähe des Persischen Golfs stationiert ist, wurde kürzlich durch drei Lenkflugkörper-Zerstörer ergänzt. Eine B-52 Bomberstaffel ist auf einer Basis im nahegelegenen Katar in Alarmbereitschaft, und Trump hat Berichten zufolge einen Plan unterzeichnet, weitere 1.500 Soldaten in die Region zu schicken, um die amerikanische Präsenz im Irak zu verstärken, sowie ein Dutzend Jets und eine Drohnenflotte.

Washington hat behauptet, dass sein neuester Kraftakt geholfen hat, die iranische Bedrohung abzuwehren und Angriffe abzuschrecken, so Patrick Shanahan, amtierender Kriegsminister.

Solange der Iran droht, angereichertes Uran wieder an zu reichern, ist es unwahrscheinlich, dass Washington sich zurück ziehen wird. Europa, Russland und China haben versucht, den Konflikt zu vermitteln, aber da die USA und auch der Iran immer aggressiver werden, wird die Aussicht auf einen militärischen Konflikt von Tag zu Tag immer größer.