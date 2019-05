Der Golem schlägt zurück

Vor nicht allzu langer Zeit hätten sich vielleicht nur wenige Amerikaner mit Hirn vorstellen können, dass eine so ausgereifte Republik mit ihren exquisiten Kontrollmechanismen, robusten Institutionen und bewährten Traditionen als ein glühender Klumpen in einem nationalen Mülltonnenfeuer enden würde. Aber so ist der traurige Zustand der Union, die in einen schicksalhaften Sommer 2019 marschiert. Die Burg der Permanenten Bürokratie steht kurz davor, von einem Aufstand bedauernswerter Bauern unter der Führung eines Goldenen Golem angezündet zu werden, der durch unerbittliche Streitsachen wütend gemacht wurde. Es ist wie Game of Thrones trifft auf Robespierre, obendrauf mit einer Kirsche mit Weimarer Geschmack – wirklich etwas für die Geschichtsbücher!