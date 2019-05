So soll Russland zerstört werden

Die einflussreiche US-Denkfabrik Rand Corporation hat in einer „Kurzmitteilung“ erklärt, wie man Russland zerstören kann.

Geht es nach der einflussreichen konservativen US-Denkfabrik Rand Corporation, soll Russland mittels eines neuen Kalten Krieges vernichtet werden. In einer Kurzmitteilung mit dem Titel „Overextending and Unbalancing Russia“ (zu Deutsch in etwa: „Russland überdehnen und aus dem Gleichgewicht bringen“) erklären die Strategen, wie die Vereinigten Staaten den Rivalen zerstören könnten.

Einige der Vorschläge der wohl einflussreichsten US-Denkfabrik wurden bereits umgesetzt. Manche werden wohl noch folgen. Im Grunde genommen soll dieselbe (von Rand mitentwickelte) Strategie angewendet werden, die schon bei der Sowjetunion Erfolg zeigte. Darauf basiert auch der aktuelle Plan.

Ziel ist es demnach, eine langfristige Strategie anzuwenden, welche den Sieg….