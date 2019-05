Die Fälle Assange und Manning bringen die Menschheit in Verruf

von Paul Craig Roberts

Jeder, der sich der außerordentlich kriminellen Handlungen der US-Regierung im In- und Ausland bewusst ist, schultert eine große Last. Die Millionen von Menschen, die durch unnötige amerikanische Militäraggressionen ermordet, verstümmelt, verwaist, verwitwet und vertrieben wurden, bilden einen Holocaust von Todesfällen, der ausschließlich auf Lügen und falschen Anschuldigungen beruht, um geheime amerikanische und israelische Pläne voranzubringen. Ich vermute, dass die schwere Last der Verantwortung für Massenmord und Zerstörung, die in unserem Namen begangen wird, der Grund dafür ist, dass die meisten Amerikaner die gefälschten Nachrichten bevorzugen, die ihnen eintrichtern, wie gut und wunderbar und außergewöhnlich wir sind und wie hart unsere Regierung daran arbeitet, um uns vor den bösen Menschen anderswo zu schützen.

Dieses Märchen verwandelt die illegalen und brutalen Kriegsverbrechen der US-Regierung gegen Frauen, Kinder, wehrlose Bürger, Schulen, Hochzeitsfeiern, Beerdigungen und Bauern auf ihren Feldern in eine glorreiche und mutige…..