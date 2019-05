Die sinkende Glaubwürdigkeit der OPCW (Organisation für das Verbot chemischer Waffen)

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen soll eine neutrale, internationale Einrichtung ohne politische oder nationale Zugehörigkeit sein. Sie sollte dorthin gehen, wo die Fakten sie hinführen, unabhängig vom Druck mächtiger Menschen und Länder, um Berichte zu erstellen, die ihre Sache begünstigen und ihre Taten entlasten könnten.

Ich habe schon lange den Verdacht gehabt, dass es sich nicht mehr um eine solche Organisation handelt. Zunehmend gibt es bei angeblichen Chemiewaffenangriffen ein Muster, wobei bei einem Vorfall die Westmächte – vor allem die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich – reagieren. Und dann erstellt die OPCW später einen Bericht, der ihre Behauptungen im Wesentlichen, aber auf sehr zweifelhafte Weise, untermauert.

So ist beispielsweise am 4. April 2017 ein angeblicher Chemiezwischenfall in Khan Sheikhoun in Syrien vorgefallen. Das Weiße Haus veröffentlichte einen vierseitigen Geheimdienstbericht nur eine Woche später, der Folgendes besagt:

“Die Vereinigten Staaten sind sich sicher, dass das syrische Regime am 4. April 2017 in der Stadt Khan Shaykhun in der südlichen Provinz Idlib einen…..