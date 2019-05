Iran kontert: Uranproduktion wird um ein Vierfaches erhöht

Die Iraner lassen sich von Trumps Drohungen nicht einschüchtern – im Gegenteil. Am Sonntag hatte Trump in einem seiner Tweets vor der Eskalation gewarnt und dem Iran mit vollständiger Vernichtung gedroht. Der Konter des Iran auf die aggressive Haltung der USA ließ nicht lange auf sich warten: Die Uranproduktion wird um das Vierfache nach oben getrieben.

»Wenn der Iran kämpfen will, wird das das offizielle Ende des Iran sein. Droht nie wieder den Vereinigten Staaten!«, posaunte Trump am Sonntag auf Twitter. Doch diese Drohung blieb nicht lange unbeantwortet. So kontert der Iran nun mit einer Warnung, die sich gewaschen hat.

Teheran droht, die zuvor im Rahmen des Atomabkommens 2015 (JCPOA)…..