Eine “Armada“ aus US-Kriegsschiffen rundum US-Flugzeugträger Abraham Lincoln

120.000 US-TRUPPEN RICHTUNG IRAN?

Auf einem Treffen von Trumps hochrangigsten Sicherheitsberatern stellte der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan einen Militärplan vor, der die Entsendung von 120.000 US-Soldat*innen in den Nahen Osten vorsieht, „sollte der Iran amerikanische Truppen angreifen oder seine Arbeit an Nuklearwaffen beschleunigen“, wie die New York Times berichtet. Der Plan wurde auf Weisung von US-Sicherheitsberater und Ultra-Iran-Falke John Bolton erstellt.

120.000 Soldat*innen ist in etwa die Truppenstärke, mit der die USA 2003 illegal den Irak überfallen haben (auch wenn eine Invasion des Iran signifikant mehr Truppen benötigen würde). Ein Krieg gegen den Iran ist so wahrscheinlich wie seit vielen Jahren nicht mehr. Als wichtigster Einflüsterer des US-Präsidenten ist John Bolton gemeingefährlich und eine Bedrohung für die gesamte Welt.