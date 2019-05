EINMAL KURZ NACHGEDACHT!

Der Ex VK redet darüber und wird dafür von dem demontiert, dessen Busenfreund und Berater genau das macht.

Er kauft sich bei der Auflagenstärksten Zeitung ein.

Und das Volk bekommt eine Schmierenkomödie vorgesetzt die es in sich hat!

Ein 6 Stunden langes Video, gedreht vor 2 Jahren in Ibiza und gespickt mit allen was dazu gehört. Reduziert und zusammen geschnitten auf 2 Minuten!

Da werden zwei Russen, eine davon eine blonde Venusfalle ins Spiel gebracht und es wir nicht nur Vodka konsumiert.

Daraus wird ein Drama inszeniert und die, die selbst Dreck am Stecken haben, spielen den entrüsteten Moralapostel und überschlagen sich in Verschwörungstheorien!

Dabei weiß jeder klar denkende Mensch, dass es die Wirtschaftsbosse und Lobbyisten sind, die uns alle an den Eiern haben.

Die, die uns angeblich Regieren, sind willfährige gut bezahlte Marionetten die je nachdem welcher Gruppierung sie angehören in deren Sinne und Interesse handeln.

Über jede dieser Marionetten sind Dossier angelegt mit denen man in kürzester Zeit deren Leben vernichten kann. Wer sich darauf einlässt, verkauft dem Teufel seine Seele.

Und wehe man kommt einem dieser Player in die Quere.

Dann überschlägt man sich entweder im Phaeton, oder die Karriere wird von einer Sekunde auf die andere zerstört.

Dazu ist jedes Mittel recht. Länder übergreifend. Diese Leute gehen über Leichen.

Ein perfides, krankes Karussell verdorben und verwerflich!



SIE SIND ALLE DARIN VERWICKELT!

Sie spielen in einer Komödie die Nebenrollen.