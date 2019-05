Die Toten sterben nicht – sie ziehen in den Krieg

Die Hysterie ist auf ihrem Höhepunkt. So wie im neuen Jim Jarmusch-Film „The Dead Don’t Die“ organisieren die Rückkehrer der lebenden Neokon-Leichen in einer trashigen Wiederholung einen Zombie-Aufmarsch, wie in einer Neuauflage vor dem Shock and Awe von 2003.

Doch niemand in den kriegsbegeisterten US-Konzernmedien spricht über die billiardenschwere Derivate-Krise, die die Weltwirtschaft niederbrennen wird, falls es zu einem Angriff auf den Iran kommt (ich habe das hier angesprochen)

Eine Blockade der Straße von Hormuz wird den globalen Derivate-Markt mit seinen 2,5 Billiarden (das sind 1.000.000 Millionen) zu Fall bringen und die Ökonomien aller westlichen Nationen weitgehend auslöschen.

Niemand spricht von dem massiven Arsenal iranischer Antischiffsraketen, sowie den ballistischen und Cruise Missile-Raketen, die sich teilweise in sichtbaren Positionen für US-Satelliten und Drohnen befinden und entlang der ganzen Nordküste des Persischen Golfs stationiert sind. Dazu gehört auch die russische SS-NX-26 Yakhont, die Mach 2.9 erreicht. Iranische – sowie russische und chinesische Anti-Schiffs-Raketen können die gesamte US Flugzeugträger Task Force ausschalten, bevor ihre Flugzeuge überhaupt in Reichweite sind.

Niemand spricht davon, dass die USA mindestens sechs Monate brauchen würden, um eine ordentliche Kampfarmee in Südwestasien zu stationieren; das Pentagon-Szenario eines möglichen 120.000 Mann starken Truppeneinsatzes kann das überhaupt nicht liefern.

Und niemand spricht davon, dass Teheran auch unter “maximalem Druck” nicht zusammenbrechen wird.

Saudische Tanker werden “sabotiert” – und der Iran wird sofort beschuldigt, ohne Beweise. Ein britischer Bürokrat sagt, dass der Krieg “zufällig” ausbrechen kann. Konsul Pompeus Minimus erschreckt europäische Pudel, um den Iran zu isolieren.

Und niemand spricht bei seinem Blitz-Besuch in Bagdad über Pompeos eigentliches Ziel: Gangstertaktiken anzuwenden. Verhandelt nicht um Teheran – oder sonst… Kauft “unsere” Make America Great Again (MAGA) Energie, nicht die des Iran. Entledigt euch der People Mobilization Units (PMU) (die Volksmobilmachungskräfte im Irak) – sonst…

Bringt mich zum Himmel der Falschen Flagge

Der Deal zwischen der heiligen Triade – den US-Neokons, den Ziokons und Bibi…..