HERRSCHAFTSWISSEN: So enttarnt Ihr selbst False Flag Kampagnen (Astroturfer)!

George S*r*s und Kollegen versuchen es jeden Tag aufs Neue: Uns alle, hier in den U.S.A. und Euch in Deutschland mit Fake-“Bürgerbewegungen” und Mietdemonstranten zu täuschen und die naiven Medien gleich mit. Dank eines simplen Tricks könnt Ihr diese Machenschaften selbst enttarnen. Jason erklärt, wie es geht!

Jason Frank Muller hat in Texas Politikwissenschaft studiert und arbeitet als PR-Manager in der Bay Area (Californien). Er ist verheiratet, hat drei Söhne und ist bibeltreuer Christ (was seine Vlogs jedoch nicht beeinflusst). Alles über ihn auf www.about.me/konservativ

Aufgrund eines Sportunfalls in der Jugend ist Mullers Gesicht entstellt. Deswegen muss er seit seinem fünfzehnten Lebensjahr eine Epithese tragen