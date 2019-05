Die Geschichte der Geburtsvorgänge im Lauf der Jahrhunderte zeigt, dass es mit der Überlegenheit der modernen Medizin nicht so weit her ist, wie gedacht. Auch früher schon gab es gesunde — und viele — Geburten. Für die Zukunft allerdings bleibt vieles im Ungewissen. Europäische Medien malen das Schreckgespenst einer hoffnungslos überbevölkerten Erde an die Wand. In Wahrheit gibt es einen gegenläufigen Trend: Zunehmende Unfruchtbarkeit und karrierebedingte Unlust, Vater oder Mutter zu werden, aber auch die Furcht vor einem überfüllten Planeten lassen die Geburtenraten stagnieren oder zurückgehen. Künstliche Befruchtung und die Ausbeutung von Frauen der „Dritten Welt“ als Leihmütter dienen als Krücken, um die Zukunft einer kinderfeindlichen Gesellschaft zu sichern. Ist dieses Verhalten der Europäer vernünftig — oder sind sie einer perfiden Manipulation aufgesessen?