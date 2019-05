DARPA: KI-Drohnen für Luftkämpfe

Wir sehen eine Zukunft kommen, in der die KI bei Luftkämpfen in Sichtweite des Gegners die in Sekundenbruchteilen zu treffenden Entscheidungen fällt. Auf diese Weise erhöht sie die Sicherheit der Piloten und macht diese effektiver, während sie große Mengen unbemannter Systeme zu einem Netz überwältigender Kampfkraft bündeln, so Javorsek.