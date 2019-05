Trump wird auf Krieg mit dem Iran ausgerichtet

Paul Craig Roberts

Trump zerstörte seine Chance, ein erfolgreicher Präsident zu werden, durch die dummen Personalentscheidungen, die er getroffen hat. Derzeit wird er von seinem nationalen Sicherheitsberater John Bolton und Israel für einen Krieg mit dem Iran eingenordet.

Mit dem gleichen Format von Lügen, das auch gegen den Irak, Libyen, Syrien und Venezuela verwendet wurde, hat Bolton dem Iran wegen „beunruhigender und eskalierender Hinweise“ einen bevorstehenden iranischen Angriff auf amerikanische Streitkräfte im Nahen Osten vorgeworfen. Um sich vor dem Angriff zu schützen, hat Bolton Patriot-Raketenbatterien, eine Flugzeugträger-Angriffsgruppe und eine Bomberstaffel in die Region geschickt.

Selbst die israelische Zeitung Haaretz wies darauf hin, dass Bolton die „beunruhigenden und eskalierenden“ iranischen Aktionen nicht näher benannt habe. Niemand sonst hat ein Zeichen von ihnen gesehen.

Der Grund für die Patriot-Raketen ist nicht, den Iran von einem Angriff abzuhalten, sondern eine erfolgreiche iranische Reaktion auf einen Angriff auf den Iran zu verhindern.

Das ist die wahrscheinliche Situation: Der Deal zwischen den Washington Ziocons und Netanyahu besteht darin, dass entweder Israel ein amerikanisches Schiff angreift oder was auch immer ausgewählt wird, und es wird dem Iran angelastet, wodurch Trump gezwungen wird, Amerika zu „verteidigen“ und zu vergelten, oder Israel, das amerikanische Verkleidung benutzt, wird den Iran angreifen und so eine Reaktion des Iran provozieren.

Der Iran wurde bereits Zielscheibe weil er durch den Rückzug Washingtons aus dem iranischen Atomabkommen, die Wiedereinführung von Sanktionen und endlose falsche Anschuldigungen gegen den Iran, wie es Washington gegen Russland, Syrien, Irak, Libyen, Venezuela und Jemen getan hat, übermäßig provoziert wurde. Es würde nicht viel mehr brauchen, um iranische Emotionen zu wecken.

Trump ist klar strukturiert. Wenn Bolton und Netanyahu wollen, dass die USA mit dem Iran Krieg führen, ist das ihre Entscheidung.

Und sie wollen, dass die USA mit dem Iran Krieg führen. Der Iran und Syrien unterstützen die Hisbollah, und die Hisbollah verhindert die Annexion des Südlibanons durch Israel, was Israel zweimal versucht hat, wobei seine Armee, die für nichts anderes gut ist, als unbewaffnete Frauen und Kinder in Gaza zu töten, schnell von der Hisbollah besiegt wurde. So ist es für Israel und seine neokonservativen Verbündeten in Washington eine hohe Priorität, die Unterstützung für die Hisbollah zu beenden.

Die Neokonservativen haben einen zusätzlichen Grund, dem Iran Chaos zu bringen. Wenn Bolton eine Situation im Iran erzeugen kann, wie sie die USA in Libyen, Irak und Syrien geschaffen haben, können amerikanische Dschihadisten in die muslimischen Provinzen der Russischen Föderation eindringen, um die unabhängige Haltung Russlands in der Weltpolitik zu bestrafen.

Die Einsätze für Russland sind im Iran höher als in Syrien. Russland kann sich nur mit enormen Kosten für sich selbst heraushalten.

Auch China verfolgt Interessen. Bis zur Fertigstellung der russischen Energiepipeline nach China benötigt China iranisches Öl. Die Ausschaltung des Iran durch Chaos ist eine Möglichkeit, China durch die Reduzierung der Energieversorgung zu schwächen.

Der Krieg, den Bolton und Netanyahu vorbereiten und für den sie Trump einspannen, wird wahrscheinlich viel größer sein, als sie denken.

