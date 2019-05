Israel treibt Trump in einen katastrophalen Krieg gegen den Iran

Es wird offen zugegeben, dass die derzeitige rechtsgerichtete israelische Regierung der Hauptantrieb für die Absicht der Trump-Regierung ist, die Wirtschaft des souveränen Staates Iran – einer der ältesten Zivilisationen der Welt – durch eine Strategie der obligatorischen Umsetzung globaler US-Handelssanktionen zu zerstören.

Dazu gehört ein totales Embargo für iranisches Öl gegen ein NATO-Land oder eine andere Nation, die derzeit mit den Vereinigten Staaten Handel treibt. Seit Mai 2018 hat sich die Regierung Trump aus dem Abkommen der JCPOA über Großmächte zurückgezogen, das das iranische Nuklearprogramm einschränkte, Strafsanktionen gegen Teheran verhieß, die Wahl der Verbündeten zwischen iranischem Öl und Handel mit dem amerikanischen Markt forderte und das Korps der Islamischen Revolutionsgarden erklärte eine terroristische Organisation sein.

Die Entscheidung von Präsident Trump, vom iranischen Atomabkommen zurückzutreten und erneut Sanktionen zu verhängen, gefährdet das wegweisende Rüstungskontrollabkommen, in dessen Rahmen der Iran einen Großteil seines Atomprogramms demontierte und internationale Inspektoren umfassenden Zugang zur Überwachung seiner Einhaltung erhielten. Das Abkommen, das früher als gemeinsamer umfassender Aktionsplan bekannt war und eine wichtige Friedensinitiative für die Golfregion und den Nahen Osten darstellte, ist jetzt gestorben.

Natürlich unterliegt der Staat Israels riesigen Atomwaffenarsenalen keiner UN-Inspektion oder Einhaltung internationaler Abkommen. Es ist der einzige nicht deklarierte Nuklearstaat der Welt und verfügt über Vorräte an Massenvernichtungswaffen, die schätzungsweise bis zu 400 nukleare und / oder chemische Sprengköpfe umfassen.

Es wurde berichtet, dass die Regierung bei einem Treffen der wichtigsten nationalen Sicherheitshelfer von Präsident Trump in der vergangenen Woche einen aktualisierten Militärplan veröffentlichte, der die Entsendung von bis zu 120.000 amerikanischen Truppen in den Nahen Osten vorsieht, falls der Iran die Arbeit an Atomwaffen infolge von US-Versuchen seine Wirtschaft zu zerstören, beschleunigen sollte.

Es ist unklar, ob anfangs israelische Truppen beteiligt sein würden, aber Marschflugkörper würden aus der von Deutschland versorgten nuklearbewaffneten U-Boot-Flotte und Raketen aus den von den USA gebauten F-35i-Bombergeschwadern, eingesetzt.

Die Bemühungen des US-Außenministers Pompeo, europäische Länder zu rekrutieren, um die aggressive Haltung der Regierung gegenüber dem Iran zu unterstützen, werden mit Missachtung aufgenommen. Federica Mogherini, die Hohe Repräsentantin der Europäischen Union, die für auswärtige Angelegenheiten zuständig ist, forderte nach einem Treffen mit Pompeo, der sich dafür einsetzt, maximalen Druck gegen den Iran zu provozieren, „maximale Zurückhaltung“.

Wenn das zu seiner logischen Schlussfolgerung führen soll, bedeutet es, dass es zunächst unvermeidlich zu einem Angriff israelischer Marschflugkörper mit nuklearen Sprengköpfen auf iranische Ziele kommen wird, um iranische Verteidigungsanlagen zu zerstören, während die 5. US-Flotte in Bahrain die strategische Wasserstraße, die Straße von Hormuz, offen hält.

Ein solcher Atomangriff würde den Beginn des dritten Weltkrieges signalisieren, da andere Atomstaaten wie Indien und Pakistan, Frankreich und Großbritannien, China und Russland gegensätzliche Positionen einnehmen. Großbritannien wird als Unterstützer des Netanjahu-Regimes seinen bilateralen Handel mit Israel aus der Ferne fortsetzen. Der Nahe Osten insgesamt, einschließlich Israel, wird jedoch auch unter den katastrophalen Auswirkungen der ionisierenden Strahlung auf die Nahrungsmittel- und Wasserversorgung sowie auf die menschliche Bevölkerung leiden. Die Verluste könnten auf beiden Seiten Hunderttausende erreichen, wenn der Konflikt eskaliert und sich auf Europa ausdehnt.

Jetzt ist es an der Zeit, dass die Europäische Union dringend und entschlossen handelt, um sich von der US-israelischen Kriegstreiberei zu trennen, die eine so gefährliche Bedrohung für den Weltfrieden darstellt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen muss unverzüglich eingreifen, um einen katastrophalen Atomkrieg zu vermeiden….

