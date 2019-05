Deutschlands höchster Nato-General will Ausländer in der Bundeswehr

Manfred Nielson ist Deutschlands höchster Nato-General und gleichzeitig der Vize-Kommandeur des Hauptquartiers Allied Command Transformation (ACT) in den USA.

Er beschwerte sich aktuell in der Presse, dass bisher nur deutsche Staatsbürger Soldaten der Bundeswehr werden dürfen und dies ein Hindernis sei bei der Erweiterung der Streitkräfte. Er kommentierte das im WELT-Interview nicht weiter und der Interviewer hakte nicht nach. Will er Franzosen in die Bundeswehr holen? Spanier? Will er Migranten anwerben? Der Job bei der Bundeswehr ist dermaßen unattraktiv geworden seit 1991, dass man nun wohl eher junge Arbeitslose und Migranten aus der EU ködern möchte mit dem Beruf und….