Google, Amazon & Co: Wie die Digitalisierung der Arbeit unser Leben verändert – Prof. Jack Nasher

Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird Millionen Arbeitsplätze kosten – zu diesem Schluss kommen mehrere seriöse Universitätsstudien. Damit wirft diese Entwicklung drängende Fragen auf: Was werden wir in Zukunft noch zu tun haben? Womit verbringen wir unsere Zeit? Vor allem aber: Wie bereiten wir uns und unsere Kinder auf eine Welt vor, in der Maschinen fast alle Tätigkeiten besser verrichten werden als Menschen? Welche Ausbildung lohnt sich noch? Der bekannte Wirtschaftspsychologe, Autor und Sprecher Prof. Dr. Jack Nasher von der Munich Business School gibt im Gespräch mit Robert Fleischer Tipps, wie wir uns auf diesen Wandel vorbereiten können.

