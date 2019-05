Gaza: Konzert gegen den Eurovision Song Contest

© REUTERS / MOHAMMED SALEM

In Gaza-Stadt hat am 14. Mai ein Konzert gegen den Eurovision Song Contest in Tel Aviv stattgefunden.

Am Dienstag, dem 14. Mai, veranstalteten Palästinenser in der Stadt Gaza ein Konzert. Es fand in einem Gebäude statt, das erst vor kurzem bei den letzten Eskalationen zwischen Israel und dem Gaza-Streifen zerstört wurde. Mit dieser Aktion wollten die Palästinenser protestieren, dass der Eurovision Song Contest in Israel veranstaltet wird. Sie sind der Meinung, Israel versucht mit dem Eurovision Song Contest die brutalen Verbrechen im Gazastreifen und dem Westjordanland zu vertuschen. Mit diesem Konzert wollten die Organisatoren zeigen, dass Gaza singt und den Frieden liebt. Mehr hier……



Grenzen der Popkultur: Werbeclip zum Eurovision Song Contest verärgert Israelis und Palästinenser

Das muss man erst mal schaffen: Ein als Satire gedachter Werbeclip für den Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv verärgert Israelis und Palästinenser zugleich. Der Vorfall belegt eindringlich, wie sehr die Nerven auf beiden Seiten blank liegen.