Fotos die Bewegen

Der Hobbyfotograf Daniel Biber machte Fotos von Stare die im Schwarm fliegen und wusste zu dieser Zeit nicht was das Foto genau zeigt.

Biber besuchte die Costa Brava im Nordosten Spaniens, als er eine Insel entdeckte die Massen von Stare beherbergte die in einer synergetischen Formation zusammenflogen. Diese Vogelschwärme können Hunderte oder sogar Tausende von Individuen enthalten und liefern oft erstaunlich schöne Ergebnisse, wenn sich die Vögel in der Luft zu unglaublichen Formen bewegen.

Während Biber den gigantischen Schwarm beobachtete, wurden die Stare, gestört und begannen zu wirbeln und sich zu drehen während sie durch die Lüfte flogen. Dies war höchstwahrscheinlich eine Reaktion auf die realisierung eines Raubvogels wie zum Beispiel eines Falken . Erstaunlicherweise schafften es die Stare, sich zu einer Formation eines gigantischen einzelnen Vogels zu ordnen, vielleicht um ihr angebliches Raubtier einzuschüchtern.

“Erst als ich später die Bilder am Computer überprüfte, wurde mir klar, welche Formation die Stare geschaffen hatten”, sagte er, “Ich war damals so sehr auf das Fotografieren konzentriert, dass ich nicht gemerkt hatte, dass die Stare einen riesigen Vogel am Himmel geschaffen hatten.”

Das war ein unglaublicher Gewinn für Biber, der im Laufe der Jahre mehrmals versucht hat, Formationen der Stare zu erfassen. “Ich habe versucht, die Stare zu fotografieren, aber es hat nie so funktioniert wie ich es mir erhofft hatte”, erklärte er. “‘Ich bin schließlich vier Tage hintereinander jeden Tag an den Ort gefahren, um sie einzufangen. Ich habe einen Platz gefunden, an dem ich dachte, dass sie auftauchen würden, und einen passenden Vorder- und Hintergrund genommen, um sie in Szene zu setzen.”

Bilder Daniel Biber