Die FDD enthüllt das Ziel der iranischen Kernforschung

Der Chef des US-Befehls für den Erweiterten Nahen Osten (CentCom), General Kenneth McKenzie, hat am 8. Mai 2019, auf einer Konferenz vor der Stiftung der Verteidigung der Demokratie (FDD), den Iran als die wichtigste Macht beschrieben, die fähig ist, die Ordnung des Pentagon in der Region zu destabilisieren.

Diese Konferenz entsprach dem am Vortag veröffentlichten Bericht von David Albright und Olli Heinonen über die vom israelischen Geheimdienst in Teheran gestohlenen Archive [1]. Ihre Existenz war von Israels Premierminister, Benjamin Netanyahu, am 30. April 2018 enthüllt worden.

Dieser Bericht zeigt, dass der Iran vor dem Jahr 2000, im Gegensatz zu Benjamin Netanyahus Behauptungen, keine Atombombe baute, sondern einen Schockwellen-Generator, der in den Bau einer miniaturisierten Atombombe eingehen kann und vielleicht auch in andere Waffen.

Am Ende des “durch den Irak aufgezwungenen” Krieges hatte der Iran auf einen irakischen Massenvernichtungswaffen-Angriff durch einen konsistenten, ungezielten Raketenbeschuss reagiert. Imam Ruhollah Khomeini hatte damals erklärt, dass Massenvernichtungswaffen an sich gegen seine Vision des Islams seien, da sie wahllos Aggressoren und Unschuldige töteten. Er hatte ein religiöses Dekret (Fatwa) in diesem Sinne erlassen und die Revolutionsgarden hatten das von Schah Mohammad Reza Pahlavi und Frankreich begonnene Atomprogramm eingestellt. Diese Entscheidung führte für das iranische Volk zu einer Verlängerung dieses Krieges. Diese Fatwa wurde von Khomeinis Nachfolger, Ayatollah Ali Khamenei, bestätigt.

Niemals hat die islamische Republik die Forschung für die Herstellung einer Atombombe wieder aufgenommen, was sie aber nicht gehindert hat, andere militärische Anwendungen der Kerntechnik zu studieren.

Man erinnere sich, dass Israel die einzige Atommacht in der Region ist, und dass Saudi-Arabien taktische – und nicht strategische Atombomben gekauft– und nicht fabriziert hat, die Saudi-Arabien im Jemen eingesetzt hat.

Die FDD Stiftung ist eine Denkfabrik von Washington, die von Israel erstellt wurde. Das Ziel der Konferenz sollte darauf hinweisen, dass die von Israel gestohlenen Archive bezeugen, dass der Iran ein Gerät vorbereitete, das in die Zusammensetzung einer Atombombe eingehen könnte. Mit der Beschreibung der iranischen Ambitionen gegen die Ordnung des Pentagon, ging es darum, vorzugeben, dass Teheran eine Massenvernichtungswaffe vorbereitete. Aber das ist nicht, was in dem Albright-Heinonen Bericht steht.