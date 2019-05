Andreas von Bechtolsheim und seine Connections waren der Beginn von Google

1995 begegneten sich Larry Page und Sergey Brin an der Stanford University. Sie konzipierten die Suchmaschine BackRub, einen Google-Vorläufer. Im August 1998 stellte der Investor Andreas von Bechtolsheim nach einer zehnminütigen Präsentation der Suchmaschine einen Scheck über 100.000 US-Dollar aus. Wer war dieser spendable Mann? Er stammt aus Deutschland und seine Familie „Mauchenheim genannt Bechtolsheim“ gehört zum deutschen Uradel und diente über Jahrhunderte hinweg den Welfen, die ab 1714 den britischen Thron und das zugehörige Empire kontrollierten.

Andreas‘ Vorfahre aus der älteren Familien-Linie, Philipp Ludwig Wilhelm (1666–1739), war als Oberjägermeister noch in gräflich hanauischen Diensten. Hanau wurde dann aufgeteilt unter den Landgrafschaften Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt. Philipps Sohn Friedrich Ludwig (1699–1744) trat in herzoglich sachsen-gothaische Dienste; er starb in Gotha als Hochfürstlich Sachsen-….