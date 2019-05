Hilft diese Pflanze bei Diabetes und hilft Sie den Blutdruck zu regulieren?

Diabetes ist mittlerweile bereits eine sogenannte Volkskrankheit. Unglaublich viele Menschen leiden früher oder später in ihrem Leben an Diabetes. Viele von uns wissen jedoch nicht, dass man nicht immer sofort Medikamente der Schulmedizin braucht, um Diabetes den Kampf anzusagen. Auch auf natürlichem Wege kann die Krankheit behandelt werden. Eines der natürlichen Mittel ist die Lorbeere. Diese kann tatsächlich gegen Diabetes helfen. Natürlich solltest Du mit Deinem Arzt über das Naturmittel sprechen, doch als Ergänzung zu einer medizinischen Therapie kann die Lorbeere sehr viel tun. Klar ist, dass Du regelmäßige Untersuchungen beim Hausarzt oder dem Internisten brauchst, wenn Du bereits unter Diabetes leidest. Doch was genau kann nun die Lorbeere tun und wie wirkt sie gegen die Krankheit?

