Die Lügen, die unser Bewusstsein und unsere falsche historische Wahrnehmung formen

Meine Generation assoziierte Dystopien wie George Orwells „1984“ mit der Sowjetunion, einem Land, in dem Erklärungen kontrolliert wurden und Kritik an Stalin eine Person in einen Gulag bringen konnte. Wir haben die Vereinigten Staaten und unser Leben hier ganz anders betrachtet. Aber mit der Zeit verschwindet der Unterschied zwischen dem Leben in der Sowjetunion im 20. Jahrhundert und dem Leben in der heutigen westlichen Welt. Heute erfährt der Journalist Julian Assange die gleiche Art von Staatsterror und Folter wie jeder sowjetische Dissident, wenn nicht sogar schlimmer. Die westlichen Medien werden genauso kontrolliert wie die sowjetischen Medien, wobei Print, Fernsehen und öffentliches Radio als Propagandaministerium für die Regierung und jene Interessengruppen dienen, die die Regierung kontrollieren. Soziale Medien wie Facebook und Twitter verweigern systematisch ihre Plattformen für diejenigen, die Ansichten äußern, die die herrschende Ordnung und ihre Tagesordnungen nicht unterstützen. Es hat sich herausgestellt, dass es ganz einfach ist, die Garantie der Meinungsfreiheit im ersten Verfassungszusatz loszuwerden, da die Medien weder die Fähigkeit noch die Absicht haben, sie auszuüben.

Meine Generation beging den Fehler, Orwells Gedächtnisloch und gefälschte Geschichte nur mit fiktiven oder echten Dystopien in Verbindung zu bringen. Geschichtsfälschung war überall um uns herum. Wir wussten nur nicht genug, um sie zu erkennen. Was mich das Leben und Lernen gelehrt hat, ist, dass die…..