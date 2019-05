“Wir müssen sein Leben retten” – Pamela Anderson nach Gefängnisbesuch bei Assange

Zum ersten Mal seit seiner Verhaftung konnte Julian Assange Besuch von Freunden empfangen. Die Schauspielerin Pamela Anderson besuchte ihn gemeinsam mit WikiLeaks-Chef Kristinn Hrafnsson im Londoner Belmarsh-Gefängnis. Danach zeigten sich beide erschüttert.

Pamela Anderson hat WikiLeaks-Gründer Julian Assange am Dienstag im Gefängnis in London besucht. Nach ihrem Besuch im Belmarsh-Gefängnis trat die ehemalige Baywatch-Darstellerin gemeinsam mit dem WikiLeaks-Chef Kristinn Hrafnsson sichtlich bewegt vor die Presse. Anderson erklärte:

Es war sehr schockierend und schwierig, ihn so zu sehen. Er hat es nicht verdient, in einem Hochsicherheitsgefängnis zu sitzen. Er hat niemals eine Gewalttat begangen. Er ist unschuldig. Er hat keinen Zugang zur Bibliothek, zu einem Computer, er ist von jedermann abgeschnitten …

Am Ende ihres Statements erklärte Anderson:

Wir müssen sein Leben retten. So ernst ist die Lage.

Hrafnsson ergänzte:

Es ist eine Frage von Leben und Tod.

In der vergangenen Woche war Assange in London zu 50 Wochen Haft verurteilt worden, weil er sich seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft dem Zugriff der Polizei entzogen hatte. Damals lag gegen ihn ein europäischer Haftbefehl…..