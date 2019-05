Was passiert im Finale eines jeden 75-Jahres-Superverschuldungszyklus?

75-Jahres-Superverschuldungszyklus (Drei-Generationen-Zyklus) von 1695 bis 2000

Quelle: Der Standard – 2003, Prof. Dr. Bernt Mayer, Uwe Bergold

Es kommt zur Inflations- und Rohstoffpreisexplosion, begleitet von geopolitischen “Großereignissen”! Ray Dalio, Multimilliardär und Gründer des weltgrößten Hedge-Fonds Bridgewater Associates, veröffentlichte im September 2018 ein Buch mit dem Titel “Principles for Navigating Big Debt Crisis”. Darin schreibt er, dass diese Superverschuldungszyklen in der Regel zwischen 50 und 75 Jahre andauern und sie nachweislich (ohne dass es der Allgemeinheit gewahr wird) bis ins Alte Testament (Year of Jubilee) zurück verfolgbar sind.

Des Weiteren schreibt er, dass diese Schulden-Superzyklen immer mit einem großen Knall enden. Der vorherige Super-Zyklus endete nach seiner Sicht mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wobei es parallel hierzu zu extremen Rohstoffpreis- und Inflationsanstiegen kam. Der aktuell laufende Zyklus begann dementsprechend mit dem Ende des Weltkriegs 1945, was….