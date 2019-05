USA: Russland hat uns schon wieder alles versaut!!

Laut US-Sender CNN beklagt sich US-Außenminister Pompeo, dass die “Russians” den USA schon wieder alles versaut haben und in die Pläne der USA in Venezuela einen fetten Strich durch ihre Rechnung gemacht hätten, weil der venezolanische Präsident Maduro Venezuela bereits per Flugzeug verlassen wollte (was natürlich kaum stimmen wird!), doch die “Russen” hätten ihn an der Ausreise gehindert und nun?

Nun sind die USA wieder planlos, weil die “Russians” denen alles versauen. Fragt bei Bashar al-Assad!

PS: Zur Erinnerung an Pompeo. Es ist der US-Präsident, der traditionell mindestens 2 Flugzeuge und 2 Hubschrauber stets und ständig startbereit zur Flucht stehen hat, um in Sicherheit zu gelangen.

