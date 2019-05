Die EU ist ein Gegeneinander – kein Miteinander! Warum Sie jetzt in Sachwerte investieren müssen!

Das System ist aus den Fugen geraten und kann nicht mehr gerettet werden. Es wurden seit der Finanzkrise Kapitalfehler begangen. Sie werden es nicht glauben, aber dieses Interview an der Börse in Frankfurt ist drei Jahre alt – aber nach wie vor brandaktuell! Nichts hat sich geändert, ganz im Gegenteil es hat sich generell verschlimmert. Es wird einen Reset geben. Marc Friedrich zeigt auf was Island nach der Krise richtig gemacht hat und Griechenland und die EU alles falsch. Er empfiehlt ganz klar in Sachwerte zu investieren um sein Vermögen gegen den Wahnsinn der EZB und der Politik zu sichern. Noch ist Zeit!

