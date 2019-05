USA wollen „schnellen Machtwechsel“ in Venezuela und warnen Russland vor Einmischung

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, John Bolton, hat am Dienstag vor der Presse die Lage in Venezuela kommentiert.

„Wir hoffen, dass wir den Machtwechsel in Caracas so schnell wie möglich erzielen können“, sagte Bolton.

Demzufolge betrachten die USA „alle Varianten“ in Venezuela. „Besonders jetzt (…) erwarten wir von Russland die Nichteinmischung darin, was in Venezuela derzeit passiert.“

Juan Guaido, Oppositionschef und selbsternannter Präsident Venezuelas, hatte am Dienstag an die Armee des Landes appelliert, Staatschef Nicolas Maduro zu

Blackwater-Gründer will Söldnerarmee für Guaidó in Venezuela aufbauen

Nachdem der “friedliche” Sturz von Nicolás Maduro nicht gelungen und Guaidós “Operation Freiheit” im Sande verlaufen ist, braucht es offensichtlich neue Impulse. Erik Prince, Gründer der berüchtigten Söldnerfirma Blackwater, hat da seine eigenen Ideen.