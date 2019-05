Google verfolgt Ihren Standort und teilt ihn mit der Polizei, auch wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

Selbst wenn Sie GPS deaktivieren, die Ortung des Telefons deaktivieren und Ihr Telefon ausschalten, ist es für Google und die NSA immer noch möglich, jede Ihrer Bewegungen zu überwachen.

Amerikaner bilden heute einen der größten Smartphone-Märkte der Welt, doch sie stellen ES selten in Frage, wie Geheimdienste oder private Unternehmen ihre Smartphone-Daten nutzen könnten. Ein aktueller Bericht der New York Times ergänzt die wachsende Liste der Gründe, warum Amerikaner diese Fragen stellen sollten. Laut der Times haben die Strafverfolgungsbehörden eine geheime Technik verwendet, um den Standort von Android-Nutzern herauszufinden. Die Technik beinhaltet das Sammeln detaillierter Standortdaten, die von Google von Android-Handys, iPhones und iPads gesammelt werden, auf denen Google Maps und andere Google-Anwendungen installiert sind.

Die Standortdaten werden in einer Google-Datenbank namens Sensorvault gespeichert, DAS die detaillierte Standortdaten von Hunderten von Millionen Geräten aus aller Welt enthält. Die Aufzeichnungen sollen Standortdaten enthalten, die bis ins Jahr 2009 zurückreichen. Die Daten werden erfasst, unabhängig davon, ob die Benutzer Anrufe tätigen oder Apps verwenden oder nicht.

Die Electronic Frontier Foundation (EFF) sagt, dass die Polizei einen einzigen Haftbefehl – manchmal auch als “Geo-Fence”-Garantie bekannt – verwendet, um auf Standortdaten von Geräten zuzugreifen, die mit Personen verbunden sind, die keinen Bezug zu kriminellen Aktivitäten haben und keinen begründeten Verdacht auf eine Straftat haben. Jennifer Lynch, Direktorin für Prozessführung bei der EFF, sagt, dass diese Recherchen aus mehreren Gründen problematisch sind.

Erstens, im Gegensatz zu anderen Ermittlungsmethoden, die von der Polizei verwendet werden, beginnt die Polizei nicht mit einem tatsächlichen Verdächtigen oder sogar einem Zielgerät – sie arbeiten rückwärts von einem Ort und einer Zeit, um einen Verdächtigen zu identifizieren”, schrieb Lynch. “Das macht es zu einer Angelegenheit wie beim Fischen angeln – genau die Art von Suche, die der Vierte Verfassungszusatz verhindern sollte. Durchsuchungen wie diese – bei denen die Polizei nur Informationen darüber hat, dass ein Verbrechen stattgefunden hat – sind viel wahrscheinlicher unschuldige Menschen zu verdächtigen, die zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Jeder Gerätebesitzer in dem Gebiet während der fraglichen Zeit wird verdächtigt – und zwar aus keinem anderen Grund, als dass er ein Gerät besitzt, das Standortinformationen mit Google teilt.

Die Probleme im Zusammenhang mit Sensorvault nahmen sich auch eine zwei Parteien zugehörige Gruppe von Gesetzgebern an, die kürzlich einen Brief an Google CEO Sundar Pichai geschickt hat. Der Brief von Demokraten und Republikanern über das U.S. House Energy and Commerce Committee gibt Google bis zum 10. Mai Zeit, mitzuteilen , wie diese Daten verwendet und weitergegeben werden. Der Brief wurde von den demokratischen Repräsentanten Frank Pallone und Jan Schakowsky sowie den Republikanern Greg Walden und Cathy McMorris Rodgers unterzeichnet.

Google hat auf den Bericht der Times geantwortet und erklärt, dass die Nutzer sich für die Erhebung der im Sensorvault gespeicherten Standortdaten entscheiden. Ein Vertreter von Google sagte dem Gesetzgeber auch, dass die Nutzer “ihre Standortverlaufsdaten jederzeit löschen oder das Produkt ganz ausschalten können”. Leider fällt diese Erklärung flach, wenn man bedenkt, dass Android-Geräte standardmäßig Standortdaten protokollieren und dass es bekanntlich schwierig ist, die Datenerfassung abzulehnen.

Egal, was Google verspricht, die Leser sollten sich daran erinnern, dass die Washington Post bereits 2010 eine Geschichte veröffentlicht hat, die sich auf das Wachstum der Überwachung durch die NSA konzentriert. Dieser Bericht enthielt eine NSA-Technik, die es der Agentur ermöglichte, Mobiltelefone zu finden, auch wenn sie ausgeschaltet waren.” Berichten zufolge wurde die Technik erstmals im Irak bei der Verfolgung terroristischer Ziele eingesetzt. Darüber hinaus wurde 2016 berichtet, dass eine Technik, die als “Roving Bug” bekannt ist, es den FBI-Agenten ermöglichte, Gespräche, die in der Nähe von Mobiltelefonen stattfanden, zu belauschen.

Diese Instrumente werden heute zweifellos bei Amerikanern eingesetzt. Die Realität ist, dass diese Werkzeuge – und viele, viele andere, die aufgedeckt wurden – benutzt werden, um unschuldige Amerikaner auszuspionieren, nicht nur gewalttätige Kriminelle oder Verdächtige. Der einzige Weg, gegen diese invasive Überwachung vorzugehen, besteht darin, die Unterstützung der für die Techniken und den Datenaustausch verantwortlichen Unternehmen einzustellen. Diejenigen, die Wert auf Datenschutz legen, sollten Zeit investieren, um zu lernen, wie man Daten und digitale Geräte schützt. Der Datenschutz wird schnell zu einem Relikt einer vergangenen Ära und der einzige Weg, ihn zu stoppen, ist, das Bewusstsein zu schärfen, Unternehmen, die den Datenschutz nicht respektieren, abzuwählen und Ihre Daten zu schützen.