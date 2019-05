Die Vereinigten Staaten des Einsperrens

Man muss es dem Verteidigungsministerium (DOD) lassen – es sind fleißige Planer. Ich weiß das: ich war mal einer von ihnen. So sollte die neueste Nachricht, dass das DOD seine 40 verbleibenden für immer inhaftierten Personen in der extralegalen Haftanstalt von Guantanamo Bay für Pflegeheim- und Hospizpflege vorbereitet, keine große Überraschung sein. Es schockiert die Sinne trotzdem ein wenig, nicht wahr? Das US-Militär beschloss auf Geheiß der Bush-Cheney-Achse der Geheimhaltung zunächst, Verdächtige nach dem 11. September gezielt in Gitmo inhaftiert zu halten, um die Häftlinge “außerhalb der Reichweite des ordentlichen US-Rechts” zu halten. Soweit zu den Menschenrechten und dem selbsternannten Status Amerikas als “Leuchtfeuer der Freiheit”.

Um ehrlich zu sein, schätze ich eigentlich die Offenheit der Trump-Administration und ihrer Soldaten, die zu Gefängniswärtern gemacht wurden. Sie ist fast erfrischend (wenn auch völlig erschreckend). Sie geben im Wesentlichen zu, was diejenigen, die die dunkel absurden Terrorkriege verfolgen, schon lange wissen – dass diese letzten Gefangenen nie freigelassen werden. Niemals. Nein, das DOD plant einfach, diese Leute für immer unter Verschluss zu halten. Der Grund dafür ist mehr als ein bisschen beunruhigend: Die meisten wurden zu Geständnissen…..