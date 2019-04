Das Spiel ist aus: China hat eine entscheidende «Fähigkeit», die US-Marine zu vernichten

Die Feuerkraft der chinesischen Schiffe kann eine entscheidende Fähigkeit bei einer Konfrontation mit der US- Marine sein.

Denn chinesische Schiffe sind mit Überschall-Antischiffs-Seezielflugkörper ausgestattet, die eine größere Reichweite haben als die US Navy. Die Marschflugkörper YJ-18 haben eine Reichweite von mehr als 540 Kilometern.

Es ist wahr, dass fortgeschrittene chinesische Zerstörer vom Typ 052 und Typ 055 exakt 64 und 112 Zellen des vertikalen Trägersystems (VLS) besitzen, während nordamerikanische Schiffe eine größere Anzahl von VLS-Zellen besitzen.

Laut Bryan Clark, einem ehemaligen Marineoffizier und Marineexperten am Center for Strategic and Budgetary Assessments, haben die Chinesen jedoch etwa die gleiche Anzahl von Überwasserkampfschiffen wie die Amerikaner.

So haben [chinesische Kriegsschiffe] weniger VLS-Zellen als die USA, aber sie können mehr von diesen VLS-Zellen für ihre Angriffswaffen einsetzen, sagte Clark dem ‘Business Insider’.

Im Marinekampf sind Reichweite, Fähigkeit und Kompetenz von grundlegender Bedeutung, und es scheint, dass China in…….