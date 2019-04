PUTIN: Wir überlegen uns gerade allen Bürgern in der Ukraine den russischen Pass vereinfacht zu bekommen

Am Rande des in China laufenden “Seidenstraßen”-Gipfels hat der russische Präsident Wladimir Putin in einer Pressekonferenz der Presse mitgeteilt – dass die Russische Föderation sich gerade überlegt – allen Bürgern der Ukraine, die dran interessiert sind, eine vereinfachte und schnelle Möglichkeit anzubieten die russische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Diese Möglichkeit bekommen ab nun Millionen von Donbass-Bürgern der Volksrepublik Donezk und Lugansk. Russland habe laut Putin diese Entscheidung sehr genau abgewogen – aus politischer wie auch aus wirtschaftlicher Sicht und hat alle damit zusätzlich neu entstehenden Kosten durch gerechnet und eingeplant (wie u.a. künftige Renten und Sozialleistungen der neuen künftigen russischen Donbass-Bürgern).

Quellen:1,2

Lange Warteschlangen: Einwohner von Lugansk beantragen russische Pässe